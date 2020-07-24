Трамп заявил о «тяжёлых временах» в России

Президент США Дональд Трамп в эфире американских телеканалов рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, из разговора он понял, что россияне проходят сейчас «через очень тяжёлое время» в связи с коронавирусом COVID-19, «особенно в Москве», передаёт RT.

США находятся на первом месте в мире по случаям заражения, число которых в стране превысило уже 4,1 миллиона. Россия на четвёртом месте с 795 тысячами заболевших.

Ранее в Кремле сообщили, что разговор Путина и Трампа был конструктивным и содержательным. По поводу ситуации с COVID-19 отмечалось, что президенты позитивно оценили сотрудничество в борьбе с распространением этой инфекции.

