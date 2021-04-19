В Кремле прокомментировали угрозы США в случае смерти Навального

В Кремле не воспринимают угрозы США о последствиях в случае смерти Алексея Навального. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил о неких последствиях для России в случае смерти Навального в колонии на фоне сообщений о том, что состояние здоровья объявившего голодовку политика ухудшилось.