В Кремле прокомментировали угрозы США в случае смерти Навального

В Кремле не воспринимают угрозы США о последствиях в случае смерти Алексея Навального. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил о неких последствиях для России в случае смерти Навального в колонии на фоне сообщений о том, что состояние здоровья объявившего голодовку политика ухудшилось.

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«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», - ответил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что здоровье осужденных РФ никак не должно волновать представителей других стран, сообщает ТАСС. Также Песков отметил, что данными о здоровье Навального не располагает и не может принимать на веру данные о критическом состоянии заключенного.

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Ранее представители МИД РФ сообщали о попытках западных стран дестабилиризовать политическую обстановку в стране через информационную кампанию вокруг ситуации с Навальным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйДмитрий ПесковСШАКремль
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