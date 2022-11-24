В Кремле ответили на призыв Макрона наказать РФ за удары по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Франции ни разу не осуждало действия Украины, сообщает ТАСС.

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По его словам, воспринимать заявления французского президента Эмманюэля Макрона с осуждением ударов по Украине можно только в случае такого же осуждения ударов по Донбассу.

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидеры Китая и Франции Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня в Украине, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МакронСпецоперацияФранцияРоссияДмитрий Песков
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