В Кремле ответили на призыв Макрона наказать РФ за удары по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Франции ни разу не осуждало действия Украины, сообщает ТАСС.
По его словам, воспринимать заявления французского президента Эмманюэля Макрона с осуждением ударов по Украине можно только в случае такого же осуждения ударов по Донбассу.
«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», - заключил представитель Кремля.
Ранее лидеры Китая и Франции Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон выступили за прекращение огня в Украине, сообщает «Свободная пресса».
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