Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

Французский лидер отметил, что ситуация на Украине остается тяжёлой

«У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация остается тяжёлой. Украина продолжает подвергаться бомбардировкам, на Запорожской АЭС сохраняется угроза», - рассказал он.

Ранее Макрон выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой, сообщает RT.

