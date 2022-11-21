Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провёл срочный телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Французский лидер отметил, что ситуация на Украине остается тяжёлой
«У меня сегодня был срочный телефонный разговор с Зеленским. Сегодня ситуация остается тяжёлой. Украина продолжает подвергаться бомбардировкам, на Запорожской АЭС сохраняется угроза», - рассказал он.
Ранее Макрон выразил надежду, что Киев вернётся за стол переговоров с Москвой, сообщает RT.
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