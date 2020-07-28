В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске действуют «весьма корректно», учитывая специфику региона и особенности ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему полиция не задерживает участников несанкционированных митингов в регионе, пишет «Газета.ру».

«Успокаивается»: В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начались на следующий день после его ареста по подозрению в организации убийств предпринимателей. Стихийные шествия и митинги в Хабаровском крае продолжаются уже больше двух недель, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия.

Причина столь «эмоциональной реакции» хабаровчан в беспрецедентности обвинений в адрес Фургала, заявил Песков во вторник. «Ещё ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению — убийству», - цитируют его «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КремльНесанкционированный МитингСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры