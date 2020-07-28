В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске действуют «весьма корректно», учитывая специфику региона и особенности ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему полиция не задерживает участников несанкционированных митингов в регионе, пишет «Газета.ру».
Акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начались на следующий день после его ареста по подозрению в организации убийств предпринимателей. Стихийные шествия и митинги в Хабаровском крае продолжаются уже больше двух недель, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия.
Причина столь «эмоциональной реакции» хабаровчан в беспрецедентности обвинений в адрес Фургала, заявил Песков во вторник. «Ещё ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению — убийству», - цитируют его «Известия».
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