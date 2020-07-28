В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

Акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начались на следующий день после его ареста по подозрению в организации убийств предпринимателей. Стихийные шествия и митинги в Хабаровском крае продолжаются уже больше двух недель, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия.

Причина столь «эмоциональной реакции» хабаровчан в беспрецедентности обвинений в адрес Фургала, заявил Песков во вторник. «Ещё ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению — убийству», - цитируют его «Известия».

