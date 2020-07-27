«Успокаивается»: В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
За неделю работы Михаила Дегтярёва ситуация в Хабаровском крае «успокаивается». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом, представитель Кремля отметил, что давать какие-либо оценки деятельности врио главы Хабаровского края преждевременно, отмечает RT.
«Он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — подчеркнул Песков.
Напомним, 20 июля Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио главы региона. Прошлый его руководитель Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия». Добавим,Фургал был арестован 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей. С 11 числа в крае проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора.
Между тем, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что судебное заседание по делу бывшего руководителя края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств, должно быть открытым.
Дегтярев отметил, что как должностное лицо не может высказываться по поводу суда над Фургалом, при этом как гражданин призвал довериться суду, пишет Газета.ru.
«То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — цитирует Дегтярева RT.
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