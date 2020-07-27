«Успокаивается»: В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

За неделю работы Михаила Дегтярёва ситуация в Хабаровском крае «успокаивается». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом, представитель Кремля отметил, что давать какие-либо оценки деятельности врио главы Хабаровского края преждевременно, отмечает RT.

«Он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — подчеркнул Песков.

Напомним, 20 июля Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио главы региона. Прошлый его руководитель Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия». Добавим,Фургал был арестован 9 июля по обвинению в организации убийств предпринимателей. С 11 числа в крае проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора.