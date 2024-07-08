В Кремле одобрили предложение Турции о платформе для урегулирования на Украине
Россия согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о необходимости создать международную мирную платформу с широким участием стран в интересах урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин — сторонник «предпочтительности политики дипломатических усилий» по решению конфликта.
«Мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться», — указал Песков.
Ранее Хакан Фидан посетил Россию и поучаствовал во встрече глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде, а также провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности страны Сергеем Шойгу. По данным источников, стороны обсуждали в том числе урегулирование на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru