В Кремле одобрили предложение Турции о платформе для урегулирования на Украине

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин — сторонник «предпочтительности политики дипломатических усилий» по решению конфликта.

«Мы никогда не отказывались от переговоров. Наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Пока такой платформы нет, здесь можно с господином Фиданом только согласиться», — указал Песков.

Ранее Хакан Фидан посетил Россию и поучаствовал во встрече глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде, а также провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности страны Сергеем Шойгу. По данным источников, стороны обсуждали в том числе урегулирование на Украине.

