В Косово запросили вступление в НАТО и ЕС

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о необходимости принять образование в Евросоюз и НАТО, сообщает ТАСС.

Косово заявило о планах подать заявку на вступление в Евросоюз

По его словам, принятие Косово в данные организации является лучшим решением «для народа, для республики, для всего региона и мира».

«Мы хотим в ЕС и НАТО», - заключил Курти.

Ранее ускоренного вступления непризнанного Косово в НАТО потребовал министр обороны образования Арменд Мехай. По его словам, эти действия необходимы для гарантии мира, безопасности и стабильности на территории Западных Балкан и за их пределами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОКосово
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры