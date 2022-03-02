В Косово запросили вступление в НАТО и ЕС

По его словам, принятие Косово в данные организации является лучшим решением «для народа, для республики, для всего региона и мира».

«Мы хотим в ЕС и НАТО», - заключил Курти.

Ранее ускоренного вступления непризнанного Косово в НАТО потребовал министр обороны образования Арменд Мехай. По его словам, эти действия необходимы для гарантии мира, безопасности и стабильности на территории Западных Балкан и за их пределами.

