Косово заявило о планах подать заявку на вступление в Евросоюз

Соответствующее заявление было сделано после заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, состоявшемся в Брюсселе.

В ходе встрече стороны отметили важность диалога между сербским Белградом и Приштиной при поддержке Евросоюза для нормализации отношений. Также в рамках заседания были обсуждены реформы в различных областях жизни Косово и отмечены приоритеты правительства, как борьба с коррупцией, соблюдение основных прав, экономическое развитие.

