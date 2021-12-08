Косово заявило о планах подать заявку на вступление в Евросоюз

Косово заявило о планах подать заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление было сделано после заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, состоявшемся в Брюсселе.

В ходе встрече стороны отметили важность диалога между сербским Белградом и Приштиной при поддержке Евросоюза для нормализации отношений. Также в рамках заседания были обсуждены реформы в различных областях жизни Косово и отмечены приоритеты правительства, как борьба с коррупцией, соблюдение основных прав, экономическое развитие.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзКосово
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