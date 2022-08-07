Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку КНР
Визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю, заявил на слете консерваторов в Техасе экс-президент Дональд Трамп.
Он заверил, что при нем такого бы не случилось. Политик назвал Пелоси женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается, сея хаос.
Напомним, КНР направила в сторону Тайваня 20 самолетов в рамках военных учений, начавшихся в регионе. Тайвань направил свои истребители для предупреждения Китая о недопустимости приближения к острову.
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