Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку КНР

Он заверил, что при нем такого бы не случилось. Политик назвал Пелоси женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается, сея хаос.

Напомним, КНР направила в сторону Тайваня 20 самолетов в рамках военных учений, начавшихся в регионе. Тайвань направил свои истребители для предупреждения Китая о недопустимости приближения к острову.

