Трамп: Визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку КНР

Визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю, заявил на слете консерваторов в Техасе экс-президент Дональд Трамп.

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Он заверил, что при нем такого бы не случилось. Политик назвал Пелоси женщиной, которая превращает в плохое все, к чему прикасается, сея хаос.

Напомним, КНР направила в сторону Тайваня 20 самолетов в рамках военных учений, начавшихся в регионе. Тайвань направил свои истребители для предупреждения Китая о недопустимости приближения к острову.

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