В Казахстане заменят 3 тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц
В Казахстане собираются изменить 3 тысячи названий городов и улиц. Об этом сообщил вице-премьер Алтай Кульгинов. По его словам, речь идет об «идеологически устаревших» названиях. Соответствующая дорожная карта по переименованию принята в республике на 2022–2025 годы. Специальная комиссия по ономастике сформировала список «исторических личностей», чьи имена используют при смене названий. Каких-либо конкретных примеров чиновник не привел.
Вице-премьер отметил, что будут заменены названия 68 населенных пунктов и 572 составных частей, передает «Sputnik Казахстан».
В сентябре прошлого года столице Казахстана Нур-Султан вернули прежнее название Астана.
Казахстан ранее заявил о закрытии своего торгпредства в России для того, чтобы оградить себя от обвинений Запада в содействии обходу антироссийских санкций, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в разговоре с НСН.
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