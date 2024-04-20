В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в Евросоюз

По его словам, пока Европейский Союз не готов к членству Грузии в объединении.

Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что «Закон об иноагентах» в Грузии нужен, чтобы продемонстрировать грузинскому обществу, кто вмешивается в политику страны, и показать непричастность России к финансированию неправительственных организаций в Грузии.

До этого парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный в народе как «закон об иноагентах». Оппозиция намерена не допустить его утверждения во втором и третьем чтениях, при этом ресурс оппозиционных сил — не только десятки тысяч сторонников, готовых к столкновениям с полицией, но и президент страны Саломе Зурабишвили, отмечает издание «Коммерсантъ».

