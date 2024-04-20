В Грузии пересмотрят закон об иноагентах в случае принятия страны в Евросоюз
Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда Евросоюз предложит стране членство, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ирайклий Гарибашвили.
По его словам, пока Европейский Союз не готов к членству Грузии в объединении.
Ранее президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что «Закон об иноагентах» в Грузии нужен, чтобы продемонстрировать грузинскому обществу, кто вмешивается в политику страны, и показать непричастность России к финансированию неправительственных организаций в Грузии.
До этого парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности внешнего влияния», известный в народе как «закон об иноагентах». Оппозиция намерена не допустить его утверждения во втором и третьем чтениях, при этом ресурс оппозиционных сил — не только десятки тысяч сторонников, готовых к столкновениям с полицией, но и президент страны Саломе Зурабишвили, отмечает издание «Коммерсантъ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru