В Госдуме заявили о срыве планов НАТО в Азовском море
НАТО потеряла выход к Азовскому морю из-за специальной военной операции России на Украине, также действия российской стороны сорвали строительство военных баз на украинской территории. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«С освобождением Херсонской и части Запорожской области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
По словам Шеремета, Киев долгие годы планировал заход военных кораблей Североатлантического альянса в Азовское море и строил базы в портовых городах, пишет «Свободная пресса». Однако теперь всю военную портовую инфраструктуру получит Россия, отмечает Ura.ru.
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