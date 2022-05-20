В Госдуме заявили о срыве планов НАТО в Азовском море

НАТО потеряла выход к Азовскому морю из-за специальной военной операции России на Украине, также действия российской стороны сорвали строительство военных баз на украинской территории. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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«С освобождением Херсонской и части Запорожской области, а также ранее находившейся в оккупации южной части ДНР Украина фактически потеряла выход к Азовскому морю. Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — рассказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

По словам Шеремета, Киев долгие годы планировал заход военных кораблей Североатлантического альянса в Азовское море и строил базы в портовых городах, пишет «Свободная пресса». Однако теперь всю военную портовую инфраструктуру получит Россия, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаАзовское МореУкраинаНАТО
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