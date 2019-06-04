В Госдуме задумались о рисках возвращения в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил подачу заявки на участие российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Решение будет приниматься по итогам консультаций со всеми думскими фракциями, подчеркнул председатель нижней палаты, пишут «Дни.ру».
Однако при этом Володин отметил, что сначала необходимо просчитать все риски.
«Мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации», — приводит слова спикера нижней палаты Федерального Собрания «Газета.ру».
Ранее сенатор глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН оценил шансы России на возвращение в ПАСЕ, после призыва Киева не допустить этого. Сенатор отметил, что Украина продолжает действовать, исходя исключительно из собственных, узконациональных, а не общеевропейских интересов.
«Очевидно, что Украина противопоставляет себя большинству стран-членов Совета Европы. Потому что позиция большинства очень четко, без двусмысленности определилась при голосовании в кабинете министров по соответствующему заявлению на прошлой неделе. Украинскую позицию поддержало всего 5 стран из 47-ми. Это обстоятельство не требует комментариев, тем не менее оно не затронуло сознание украинских политиков. Им совершенно все равно, что будет происходить с Советом Европы, в Совете Европы, с идеей общеевропейского гуманитарного и правового пространства», — считает сенатор.
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