В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной

Москва в 90-е годы допустила просчет в отношениях с Киевом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, политика российской стороны в отношении Украины в 90-е годы предполагала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, но не было никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой.

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Парламентарий также высказал предположение, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств. Сегодня Украина не кажется самостоятельным государством, Америка использует ее против России, Россия использует против Америки, заявил Затулин.

Ранее в МИД РФ заявили, что список недружественных стран может расшириться.

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ТЕГИ:ДипломатияГосдумаРоссийско-украинские Отношения
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