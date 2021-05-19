В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
Москва в 90-е годы допустила просчет в отношениях с Киевом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
По его словам, политика российской стороны в отношении Украины в 90-е годы предполагала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, но не было никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой.
Парламентарий также высказал предположение, почему Россия не включила Украину в список недружественных государств. Сегодня Украина не кажется самостоятельным государством, Америка использует ее против России, Россия использует против Америки, заявил Затулин.
Ранее в МИД РФ заявили, что список недружественных стран может расшириться.
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