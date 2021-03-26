В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о планах на переизбрание

Заявление американского президента Джо Байдена о планах переизбраться на второй срок является попыткой ответить на подозрения в его недееспособности, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Елену Панину.

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По ее словам, такое заявление является «попыткой ответить на подозрения в его недееспособности» и ожидания возможной отставки, которые стали возникать после того, как глава государства назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом» и несколько раз упал на трапе президентского авиалайнера.

В ходе своей первой пресс-конференции Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидентские Выборы
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