В Госдуме прокомментировали заявление Байдена о планах на переизбрание

По ее словам, такое заявление является «попыткой ответить на подозрения в его недееспособности» и ожидания возможной отставки, которые стали возникать после того, как глава государства назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом» и несколько раз упал на трапе президентского авиалайнера.

В ходе своей первой пресс-конференции Байден заявил, что планирует баллотироваться на пост главы страны в 2024 году.

