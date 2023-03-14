Депутат от «Новых людей» Максим Гулин решил досрочно уйти из Госдумы

«В связи с переходом на новое место работы. Принцип Новых людей: 20 процентов теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле», - написал Гулин.По его словам, партия много сделала для построения системы работы со школьниками на законодательном уровне.

Ранее в Госдуме поддержали идею главы СПЧ обязать мигрантов отдавать детей в школы РФ.



