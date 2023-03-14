Депутат от «Новых людей» Максим Гулин решил досрочно уйти из Госдумы

Депутат Госдумы от «Новых людей» Максим Гулин досрочно сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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«В связи с переходом на новое место работы. Принцип Новых людей: 20 процентов теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле», - написал Гулин.

По его словам, партия много сделала для построения системы работы со школьниками на законодательном уровне.

Ранее в Госдуме поддержали идею главы СПЧ обязать мигрантов отдавать детей в школы РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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