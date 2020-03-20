Корейба: На самом деле Польше Калининград не нужен

Во время эпидемии коронавируса поляки захотели присоединить часть России: читатели польской Gazeta Wyborcza усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность забрать Калининградскую область. Газета опубликовала статью «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в которой говорится об оказавшемся в изоляции регионе. По словам автора публикации, жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но лишились такой возможности после закрытия границ на фоне эпидемии.



Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заверил, что в польском обществе нет стремления к реальному ревизионизму. Он признал, что страна отстает от Западной Европы по ряду параметров, и заявил, что ликвидация этой отсталости - главная задача нынешнего и будущего поколения поляков.