Корейба: На самом деле Польше Калининград не нужен
Политолог Якуб Корейба в эфире НСН рассказал о реальных настроениях поляков относительно Калининграда.
Во время эпидемии коронавируса поляки захотели присоединить часть России: читатели польской Gazeta Wyborcza усмотрели в закрытии Россией границ с Польшей возможность забрать Калининградскую область. Газета опубликовала статью «Коронавирус отсекает Калининградскую область», в которой говорится об оказавшемся в изоляции регионе. По словам автора публикации, жители Калининградской области привыкли закупаться товарами в Польше, но лишились такой возможности после закрытия границ на фоне эпидемии.
Польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН заверил, что в польском обществе нет стремления к реальному ревизионизму. Он признал, что страна отстает от Западной Европы по ряду параметров, и заявил, что ликвидация этой отсталости - главная задача нынешнего и будущего поколения поляков.
«Существует понимание того, что нужно развивать ту территорию, которая у нас есть. Желание вкладываться в развитие запредельных территорий - западной Белоруссии, и западной Украины или Калининграда - в польском обществе нет. Никто не готов отдать свои налоги, чтобы развивать что-либо в Калининграде. Сейчас цель Польши - развить свою территорию и довести ее как минимум до средне-европейских показателей», - отметил он.
Ранее сообщалось, что отправившиеся путешествовать из Польши жители Калиниградской области не могут вернуться в Россию из-за решения Польши приостановить транспортное сообщение с РФ с 15 марта. Дошло до того, что застрявших в Польше россиян поручил эвакуировать президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Захарова: Возвращения домой ждут около девяти тысяч россиян
- Сначала застройщики, потом цены. Риэлтор дал прогноз по недвижимости
- Корейба: На самом деле Польше Калининград не нужен
- Bloomberg узнал о нежелании Москвы «сдаться» в нефтяной войне
- Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам на тему COVID-19