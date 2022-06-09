В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы с фейками о спецоперации
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что для массовой рассылки россиянам фейков о спецоперации были специально созданы электронные ресурсы, сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить два материала с фейками о спецоперации
По его словам, к этому причастен госдеп США, материалы которого, изученные комиссией, «содержат призыв к гражданам Соединенных Штатов и Европы присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании».
«Ресурсы госдепа США и интернет-сервисы для массовой рассылки электронных писем гражданам России, содержащие фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине, будут заблокированы», - заключил Пискарёв.
Он добавил, что после проверки, которую провела генпрокуратура РФ, в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступа к информации госдепа США о проведении антироссийской кампании.
Ранее в Общественной Палате РФ заявили, что специалисты выявили в интернете более четырёх миллионов фейков о спецоперации на Украине, передаёт ОТР.
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