В Госдуме пообещали заблокировать ресурсы с фейками о спецоперации

По его словам, к этому причастен госдеп США, материалы которого, изученные комиссией, «содержат призыв к гражданам Соединенных Штатов и Европы присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании».

«Ресурсы госдепа США и интернет-сервисы для массовой рассылки электронных писем гражданам России, содержащие фейки, дискредитирующие российских военнослужащих и специальную военную операцию на Украине, будут заблокированы», - заключил Пискарёв.

Он добавил, что после проверки, которую провела генпрокуратура РФ, в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступа к информации госдепа США о проведении антироссийской кампании.

Ранее в Общественной Палате РФ заявили, что специалисты выявили в интернете более четырёх миллионов фейков о спецоперации на Украине, передаёт ОТР.

