Модернизация или примирение. Сивков о внимание американцев к российским ракетным комплексам
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН заявил, что США все-таки превосходят Россию по ракетам.
По мнению обозревателя американского издания The National Interest Калеба Ларсона, отличительной чертой российских Вооруженных сил являются подвижные грунтовые ракетные комплексы. Он отметил, что РФ унаследовала от СССР самую большую в мире коллекцию ракет как по количеству, так и по разнообразию.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН отметил, что американский потенциал в этом виде вооружения преобладает над российским.
«Количество ракет у нас ровно такое, какое определено договором СНВ-3 (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – прим. НСН) и оно у нас меньше даже, чем у американцев по количеству носителей. Подвижных сухопутных комплексов, действительно, у нас больше. Зато у американцев больше ракетных подводных лодок - у них 70% ядерного потенциала на подводных лодках, а они обладают большей боевой устойчивостью, чем наши подвижные бортовые комплексы», - сказал Сивков.
По его словам, эту статью в The National Interest могут в дальнейшем использовать в нескольких целях.
«Это просто статья, которая анализирует состояние нашего ракетного комплекса стратегического назначения. Потом уже этот материал может быть использован в разных целях, например, для пробивания каких-то дополнительных ресурсов на модернизацию американского ядерного потенциала. Другие будут апеллировать необходимостью примирения с Россией», - уточнил собеседник НСН.
При этом, автор материала отметил, что в Калининградской области, например, размещаются ракетные комплексы, при помощи которых Россия «может заблокировать часть Балтийского моря».
Издание рассказало, что у России есть несколько версий ракеты «Точка», которую можно оснастить даже противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками, а также боевыми частями для повреждения взлетно-посадочной полосы. Тягач, который перевозит ракету, может передвигаться вне дорог, а также преодолеть водные преграды. Также он назвал «Искандер», у которого больше дальность пуска и более мощная боевая часть. "Это очень точная ракета, вероятная круговая ошибка которой составляет от пяти до десяти метров", — подчеркнул Ларсон.
Ранее посол России в США рассказал, что РФ готова к сотрудничеству с США по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако американская сторона не торопится подтвердить свою готовность продлить этот договор, несмотря на его окончание уже в феврале 2021 года.
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН рассказал, чем грозит России продление или не продление договора СНВ-3 с США.
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