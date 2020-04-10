Модернизация или примирение. Сивков о внимание американцев к российским ракетным комплексам

По мнению обозревателя американского издания The National Interest Калеба Ларсона, отличительной чертой российских Вооруженных сил являются подвижные грунтовые ракетные комплексы. Он отметил, что РФ унаследовала от СССР самую большую в мире коллекцию ракет как по количеству, так и по разнообразию.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН отметил, что американский потенциал в этом виде вооружения преобладает над российским.

«Количество ракет у нас ровно такое, какое определено договором СНВ-3 (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – прим. НСН) и оно у нас меньше даже, чем у американцев по количеству носителей. Подвижных сухопутных комплексов, действительно, у нас больше. Зато у американцев больше ракетных подводных лодок - у них 70% ядерного потенциала на подводных лодках, а они обладают большей боевой устойчивостью, чем наши подвижные бортовые комплексы», - сказал Сивков.

По его словам, эту статью в The National Interest могут в дальнейшем использовать в нескольких целях.