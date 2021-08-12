В Госдепе США заявили, что знают о новом обвинении против Навального

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что знает о новом обвинении против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Прайса, Госдеп внимательно следит за развитием событий вокруг Навального.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

В настоящее время Навальный находится в заключении. Он был задержан 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестован из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, приговорив его к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Алексей НавальныйВашингтонСША
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