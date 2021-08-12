В Госдепе США заявили, что знают о новом обвинении против Навального
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что знает о новом обвинении против российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Прайса, Госдеп внимательно следит за развитием событий вокруг Навального.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
В настоящее время Навальный находится в заключении. Он был задержан 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестован из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, приговорив его к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше».
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