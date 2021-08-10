Суд отклонил иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про работу с ЦРУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.
Навальный подал иск в отношении Пескова из-за его заявлений журналистам о том, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ», а все, что он озвучивает, «ему вкладывает в уста эта организация». В иске политик просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.
Причину, по которой суд отклонил иск оппозиционного политика, Кокая не назвала.
В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области из-за нарушений условий прохождения испытательного срока по делу об «Ив Роше».
Ранее сегодня стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (запрещен в России, признан иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (запрещен в России, признан иноагентом) включены в список экстремистских организаций.
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