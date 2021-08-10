Суд отклонил иск Навального к Пескову

Навальный подал иск в отношении Пескова из-за его заявлений журналистам о том, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ», а все, что он озвучивает, «ему вкладывает в уста эта организация». В иске политик просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.

Причину, по которой суд отклонил иск оппозиционного политика, Кокая не назвала.

В настоящее время Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области из-за нарушений условий прохождения испытательного срока по делу об «Ив Роше».

Ранее сегодня стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией (запрещен в России, признан иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (запрещен в России, признан иноагентом) включены в список экстремистских организаций.

