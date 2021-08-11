СК обвинил Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан
Следственный комитет России предъявил Алексею Навальному обвинение по статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, оппозиционер создал «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) - некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, которая решением Московского городского суда была признана экстремистской и запрещена в России.
В ведомстве заявили, что с 2011 года Навальный, совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ФБК, деятельность которого была «сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». В частности, на своих личных страницах в интернете и на страницах фонда они призывали россиян участвовать в несогласованных митингах в январе 2021 года.
В СК отметили, что Навальный заранее знал о том, что планируемые мероприятия нарушали действующие в стране ограничения и проводились без согласования с органами власти, и за участие в них законом предусмотрена административная ответственность.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, приговорив его к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше».
Акции протеста прошли в России после ареста Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля.
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