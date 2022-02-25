В Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова
Необходимо ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.
Отмечается, что такая мера необходима для Германии, так как Путин и Лавров «лично отвечают» за нарушение международного прав в рамках наступательной войны.
Линднер также допустил возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT, в случае, если страны ЕС придут к единому мнению. По его словам, это позволит оказать еще большее давление на Россию.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал оставить дипломатические контакты с Россией открытыми.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Комитет ПАСЕ инициирует остановку членства России
- «Оппозиционная платформа» потребовала от Зеленского начать переговоры о прекращении огня
- СМИ: В Чехии закрылись все отделения Сбербанка
- Польша и Чехия закроют небо для российских авиакомпаний
- Штайнмайер призвал Путина остановить «безумие этой войны»
- Чехия объявила о прекращении выдачи виз россиянам
- «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с «Аэрофлотом»
- В Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова
- В МГУ объяснили, почему США не отключили Россию от SWIFT
- Путин готов на переговоры с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru