В Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова

Необходимо ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Отмечается, что такая мера необходима для Германии, так как Путин и Лавров «лично отвечают» за нарушение международного прав в рамках наступательной войны.

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Линднер также допустил возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT, в случае, если страны ЕС придут к единому мнению. По его словам, это позволит оказать еще большее давление на Россию.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал оставить дипломатические контакты с Россией открытыми.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СанкцииСергей ЛавровВладимир ПутинГермания
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