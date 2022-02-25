В Германии выступили за санкции против Путина и Лаврова

Необходимо ввести персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Отмечается, что такая мера необходима для Германии, так как Путин и Лавров «лично отвечают» за нарушение международного прав в рамках наступательной войны.