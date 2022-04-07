Funke: С 24 февраля в Германии зафиксировали более 380 преступлений против выходцев из России

С 24 февраля в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на главу МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Она добавила, что за этот период также было совершено 181 преступление против граждан, прибывших из Украины.

В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы

По словам главы ведомства, в основном правонарушения заключаются в оскорблении, порче имущества, при этом иногда в отношении выходцев из РФ и Украины совершают и насильственные действия.

Ранее СМИ сообщили, что в США американка российского происхождения убила своего сына из-за событий на Украине.

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ФОТО: Flickr.com
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