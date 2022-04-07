Funke: С 24 февраля в Германии зафиксировали более 380 преступлений против выходцев из России

С 24 февраля в Германии зафиксировали 383 преступления против выходцев из России. Об этом сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на главу МВД ФРГ Нэнси Фезер.

Она добавила, что за этот период также было совершено 181 преступление против граждан, прибывших из Украины.