В Германии подозревают Запад в желании вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что Запад намерен Россию вытеснить с международного газового рынка, пишут РИА Новости.
Немецкий депутат ссылается на решение Евросуда по газопроводу Opal, которое, по его мнению, носит политический характер, отмечает Газета ru.
«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — отметил Шлунд.
Ранее политологи и аналитик энергобезопасности в эфире НСН обсудили причины и последствия запрета OPAL-транзитагаза для России и ЕС.
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