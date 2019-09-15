В Германии подозревают Запад в желании вытеснить Россию с рынка газа

15 сентября11:35

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что Запад намерен Россию вытеснить с международного газового рынка, пишут РИА Новости.

Немецкий депутат ссылается на решение Евросуда по газопроводу Opal, которое, по его мнению, носит политический характер, отмечает Газета ru.

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«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным», — отметил Шлунд.

Ранее политологи и аналитик энергобезопасности в эфире НСН обсудили причины и последствия запрета OPAL-транзитагаза для России и ЕС.

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Фото: pixabay.com
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