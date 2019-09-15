В Германии подозревают Запад в желании вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд считает, что Запад намерен Россию вытеснить с международного газового рынка, пишут РИА Новости.

Немецкий депутат ссылается на решение Евросуда по газопроводу Opal, которое, по его мнению, носит политический характер, отмечает Газета ru.