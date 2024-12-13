В Германии назвали неактуальным вопрос отправки войск на Украину
Обсуждение, а также принятие решений по вопросу отправки европейских войск для обеспечения перемирия на Украине в настоящее время не актуально. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
В ходе брифинга он указал, что договариваться об этом следует «только при определённых условиях в будущем».
По его словам, прежде чем поднимать данный вопрос необходимо, например, чтобы обе стороны конфликта договорились о прекращении огня.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские войска не войдут на территорию Украины даже после прекращения огня, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru