«Большой скандал?»: Венгерский журналист Штир об интервью Путина Карлсону
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону позволит американскому обществу услышать мнение другой стороны, однако не повлияет на решение США о поддержке Украины, заявил НСН член Валдайского клуба Габор Штир.
Интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону позволит западному обществу услышать мнение другой стороны российско-украинского конфликта, однако в Европе не ждут громких заявлений, рассказал НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина, потому что американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине». Анонс интервью собрал 65 миллионов просмотров за 16 часов. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, беседа американского журналиста с президентом России может быть опубликована 8 февраля. Штир предположил, что европейским зрителям будет интересно услышать точку зрения Владимира Путина.
«Это ожидалось с прошлого года, уже тогда Карлсон говорил, что хочет взять интервью. Экспертная среда в Европе не ожидает больших новостей, но сам факт интервью интересен. В США говорят, что журналист работает на Кремль, что это угрожает безопасности Америки. В Европе подобных заявлений я не вижу. Там, где военные действия – особые правила. Возьмем журналистов ZDF (немецкий телеканал-ред. НСН), которые посетили Мариуполь и сказали, что город живет. Это вызвало большой скандал. И это один из многих примеров, подтверждающих, что пресса находится в печальном состоянии. Если Путин в интервью будет рассуждать о ситуации на Украине, это интересно. Надо поздравить журналиста с тем, что он получил интервью. Он делает большую работу, позволяя услышать другие нарративы. Как западное общество и западные политики придут к миру, если не послушают, что говорит другая сторона?», - заявил он.
Собеседник НСН также предположил, что европейское общество в настоящий момент знает о ситуации в соседнем регионе куда больше, чем граждане США.
«То, что читатели узнают из мейнстрима, не отражает настоящую ситуацию. Несмотря на то, что в Европе тоже есть проблемы с ее освещением, там однозначно знают больше, чем в американском обществе. При этом в Европе знают больше, но некоторые не хотят видеть то, что происходит. Такер Карлсон делает большую работу, чтобы приблизить эту ситуацию к США», - пояснил Штир.
Вместе с тем предстоящее интервью, по мнению венгерского журналиста, не повлияет на решение США о поддержке Украины.
«То, что в США поддерживают или не поддерживают Украину, зависит не от интервью Карлсона, а от того, как ведется внутриполитическая борьба. Интересы Америки в том, чтобы поддерживать Украину. Лично мне это не нравится, но я понимаю, что все так. Заметно, что США хочет наложить бремя финансирования Украины на Европу, эта модель выгодна. На европейских деньгах богатеет американская промышленность, в геополитических интересах США ослабить Россию. Что будет с Украиной – кому это интересно?» - резюмировал он.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал «Радиоточке НСН», что интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему Fox News может повлиять на восприятие России простыми американцами. Вместе с тем оно нанесет удар по американскому журналисту, которого и так считают в США кремлевским агентом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Яровая рассказала о последствиях запрета въезда Карлсона в США
- На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП
- Собянин: Городские меры поддержки для стартапов стали еще доступнее
- Совфед запретил увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
- Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации
- РЖД: Запрет на высадку животных без хозяина распространят на электрички
- В Великобритании на аукционе продали вставную челюсть Черчилля за $22,7 тысячи
- Начальника ГУР Минобороны Украины Буданова внесли в список экстремистов
- Американского журналиста Карлсона внесли в базу «Миротворец»
- Carlsberg: Убытки компании выросли в 38 раз после потери активов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru