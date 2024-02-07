«Большой скандал?»: Венгерский журналист Штир об интервью Путина Карлсону

Ранее Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Владимира Путина, потому что американцы «абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине». Анонс интервью собрал 65 миллионов просмотров за 16 часов. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, беседа американского журналиста с президентом России может быть опубликована 8 февраля. Штир предположил, что европейским зрителям будет интересно услышать точку зрения Владимира Путина.

«Это ожидалось с прошлого года, уже тогда Карлсон говорил, что хочет взять интервью. Экспертная среда в Европе не ожидает больших новостей, но сам факт интервью интересен. В США говорят, что журналист работает на Кремль, что это угрожает безопасности Америки. В Европе подобных заявлений я не вижу. Там, где военные действия – особые правила. Возьмем журналистов ZDF (немецкий телеканал-ред. НСН), которые посетили Мариуполь и сказали, что город живет. Это вызвало большой скандал. И это один из многих примеров, подтверждающих, что пресса находится в печальном состоянии. Если Путин в интервью будет рассуждать о ситуации на Украине, это интересно. Надо поздравить журналиста с тем, что он получил интервью. Он делает большую работу, позволяя услышать другие нарративы. Как западное общество и западные политики придут к миру, если не послушают, что говорит другая сторона?», - заявил он.

Собеседник НСН также предположил, что европейское общество в настоящий момент знает о ситуации в соседнем регионе куда больше, чем граждане США.

«То, что читатели узнают из мейнстрима, не отражает настоящую ситуацию. Несмотря на то, что в Европе тоже есть проблемы с ее освещением, там однозначно знают больше, чем в американском обществе. При этом в Европе знают больше, но некоторые не хотят видеть то, что происходит. Такер Карлсон делает большую работу, чтобы приблизить эту ситуацию к США», - пояснил Штир.