Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону
Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети Х арестовать тех представителей истеблишмента США, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона, который находится в Москве, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.
Так бизнесмен отреагировал на слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил о возможной опасности для журналиста, исходящей от американской политической элиты из-за его визита в Россию. Он считает, что если журналист «не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем». Как указал Чонг, большое количество политиков и представителей СМИ в США призвали арестовать Карлсона из-за занятой им позиции.
«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал Маск.
Ранее Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, заявил, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru