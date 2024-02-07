Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону

Американский миллиардер Илон Маск призвал в соцсети Х арестовать тех представителей истеблишмента США, кто выступает за аналогичную меру в отношении журналиста Такера Карлсона, который находится в Москве, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

В Белом доме заявили, что не мешали Карлсону брать интервью у Путина

Так бизнесмен отреагировал на слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил о возможной опасности для журналиста, исходящей от американской политической элиты из-за его визита в Россию. Он считает, что если журналист «не будет осторожен, он может стать следующим Джулианом Ассанжем». Как указал Чонг, большое количество политиков и представителей СМИ в США призвали арестовать Карлсона из-за занятой им позиции.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал Маск.

Ранее Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, заявил, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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