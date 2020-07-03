В Думе предположили, за какие законы возьмется Путин после поправок

России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции, сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что «было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа». «И этот момент настал», - подчеркнул глава государства.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН рассказал, что ужесточений в связи с изменением основного закона страны не планируется.