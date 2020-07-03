В Думе предположили, за какие законы возьмется Путин после поправок
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков объяснил НСН, что изменения коснутся в большинстве случаев избирательного законодательства.
России предстоит качественное изменение законодательства после принятия поправок к Конституции, сообщил президент Владимир Путин. Он отметил, что «было очевидно, что, если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная масштабная законотворческая работа». «И этот момент настал», - подчеркнул глава государства.
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН рассказал, что ужесточений в связи с изменением основного закона страны не планируется.
«Это не имеет отношения к ужесточению законодательства. Потребуется дополнить, изменить, создать около 100 законов. Никакие штрафы сюда не включены. Это законодательство избирательное, предвыборная система к регламентации различных предвыборных мероприятий, закон, который будет касаться выборов. Возможно, легитимизация, в том, числе, электронного голосования. Это широкий круг вопросов. Все поправки, которые были внесены в Конституцию, будут еще раз тщательно проанализированы с точки зрения корректировки законодательства либо принятия новых законов», - добавил он.
Ранее стало известно, что президент подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками», они вступят в силу в субботу, 4 июля. Путин объявил, что поправки в Конституции «вступают в силу по воле народа».
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