В Донбассе погиб тесть экс-министра обороны ДНР Стрелкова
Тесть экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова сержант Сергей Ситоленко погиб на фронте под Авдеевкой. Об этом сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская.
«Сегодня (в среду - НСН), три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец - сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич», — написала Регинская на своей странице в соцсети «Вконтакте».
По словам жены экс-министра обороны ДНР, 51-летний Ситоленко участвовал в боевых действиях в Донбассе с лета 2014 года. Регинская отметила, что за 8 лет у ее отца «не было ни одной царапины, а сейчас - не довезли даже до санчасти».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- В Донбассе погиб тесть экс-министра обороны ДНР Стрелкова
- Индийская Nayara Energy купила около 1,8 млн баррелей российской нефти
- Росавиация продлила ограничение полетов на юг России до 1 апреля
- Москвичей предупредили о шторме и буране в выходные
- Несколько взрывов произошло в селе в Белгородской области
- Детский омбудсмен предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами
- В Великобритании арестовали российский вертолет
- На шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля и газа
- Небензя: Россия сожалеет о любых жертвах конфликтов
- Украина получит от Великобритании еще 6 тысяч единиц оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru