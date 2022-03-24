В Донбассе погиб тесть экс-министра обороны ДНР Стрелкова

«Сегодня (в среду - НСН), три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец - сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич», — написала Регинская на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам жены экс-министра обороны ДНР, 51-летний Ситоленко участвовал в боевых действиях в Донбассе с лета 2014 года. Регинская отметила, что за 8 лет у ее отца «не было ни одной царапины, а сейчас - не довезли даже до санчасти».

