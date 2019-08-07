В ДНР заподозрили Киев в подготовке к военным действиям

По данным разведки республики, подразделения ВСУ уже приведены в высшую степень боевой готовности. Газета.ру также уточняет, что они готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.

Еще одним фактором, свидетельствующим о скором наступлении, является повышенная активность украинских разведывательных дронов в районе линии соприкосновения, поясняет РЕН ТВ. В данный момент в ДНР не исключают, что поводом для начала боевых действий могут послужить теракты, которые будут устроены украинскими военными.

Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины, и видимо, будут продолжать делать.

