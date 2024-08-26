В ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО
Сотрудники ЧВК «Вагнер» на данный момент не участвуют в проведении специальной военной операции, сообщил выступающий от имени группы телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».
В заявлении говорится, что «вагнеровцы» сейчас работают только в Африке и в Белоруссии. В составе Росгвардии и Минобороны их нет.
«В случае изменения ситуации, будет объявлено дополнительно», - отмечается в сообщении.
Ранее появились слухи о том, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» якобы отозвали из Африки для участия в боях на территории Курской области, часть которой с 6 августа удерживают Вооруженные силы Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru