В ЧВК «Вагнер» опровергли участие бойцов компании в СВО

В заявлении говорится, что «вагнеровцы» сейчас работают только в Африке и в Белоруссии. В составе Росгвардии и Минобороны их нет.

«В случае изменения ситуации, будет объявлено дополнительно», - отмечается в сообщении.

Ранее появились слухи о том, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» якобы отозвали из Африки для участия в боях на территории Курской области, часть которой с 6 августа удерживают Вооруженные силы Украины.

