В Чечне сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил в Telegram сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни.

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По его словам, 15-летний молодой человек проявил себя как смелый, отважный патриот, готовый «заступаться за религию». Дудаев указал, что Адам «в своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО».

Ранее Дудаев признал, что сын Кадыров избил в следственном изоляторе жителя Волгограда Никиту Журавеля, сжегшего Коран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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