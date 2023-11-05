В Чечне сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил в Telegram сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы Чечни.
По его словам, 15-летний молодой человек проявил себя как смелый, отважный патриот, готовый «заступаться за религию». Дудаев указал, что Адам «в своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО».
Ранее Дудаев признал, что сын Кадыров избил в следственном изоляторе жителя Волгограда Никиту Журавеля, сжегшего Коран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru