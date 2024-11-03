В Бундестаге потребовали Шольца объяснить присутствие солдат ФРГ на Украине

В Германии депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от канцлера страны Олафа Шольца объяснить сообщения некоторых СМИ о присутствии немецких военных на территории Украины. Об этом сообщает издание «Lenta.ru» со ссылкой на письменное обращение парламентариев.

При этом они напомнили, что лидер страны в течение года не раз заверял, что не будет отправлять солдат Бундесвера на Украину. Авторы обращения считают, что присутствие немецких военных в зоне боевых действий затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Германия и сама может стать одной из сторон конфликта.

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Отмечается, что солдаты из ФРГ в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке военных для Украины должны были находиться в Киеве несколько месяцев с начала лета 2024 года.

Депутаты также подчеркнули необходимость возможности избежать расширения конфликта и призвали добиться «немедленного прекращения огня».

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Берлин обязаны поддерживать Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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