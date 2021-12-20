В Берлине оценили решение России выслать двух немецких дипломатов

Решение российских властей объявить двух германских дипломатов персонами нон грата в Берлине считают необоснованным, заявил МИД Германии.

Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства говорится, что решение МИД РФ не стало неожиданным, однако оно осложняет отношения двух стран

«Федеральное правительство стремится к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения», - отметили в МИД Германии.

Ранее Высший суд Берлина в среду вынес решение признать виновным гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата двух германских дипломатов, сообщает «Свободная пресса».

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