В Берлине оценили решение России выслать двух немецких дипломатов

В заявлении немецкого внешнеполитического ведомства говорится, что решение МИД РФ не стало неожиданным, однако оно осложняет отношения двух стран

«Федеральное правительство стремится к диалогу с Россией на основе международного права и взаимного уважения. Сегодняшнее решение МИД РФ вновь обременяет эти отношения», - отметили в МИД Германии.

Ранее Высший суд Берлина в среду вынес решение признать виновным гражданина РФ Вадима Соколова (Красикова) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению.

После этого российского посла в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии и объявили ему о высылке двух дипломатов РФ.

В ответ российский МИД объявил персонами нон грата двух германских дипломатов, сообщает «Свободная пресса».

