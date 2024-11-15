В Абхазии оппозиция выдвинула президенту Бжании ультиматум об отставке

Представитель оппозиции Абхазии Леван Микаа заявил, что оппозиционные силы выдвинули ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя его отставки в течение одного часа. Об этом сообщают местные СМИ.

Микаа подчеркнул, что если Бжания не выполнит требование, оппозиция предпримет дальнейшие шаги, включая возможное прибытие к президенту. Он добавил, что ультиматум был передан через представителей.