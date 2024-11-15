В Абхазии оппозиция выдвинула президенту Бжании ультиматум об отставке

Представитель оппозиции Абхазии Леван Микаа заявил, что оппозиционные силы выдвинули ультиматум действующему президенту Аслану Бжании, требуя его отставки в течение одного часа. Об этом сообщают местные СМИ.

Микаа подчеркнул, что если Бжания не выполнит требование, оппозиция предпримет дальнейшие шаги, включая возможное прибытие к президенту. Он добавил, что ультиматум был передан через представителей.

Президент Абхазии Бжания отказался от отставки и продолжит работать

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные недовольством оппозиции соглашением о российских инвестициях, подписанным правительствами Москвы и Сухума. Оппозиционные силы утверждают, что это соглашение не принесет экономической пользы республике и требуют его отмены.

Критики документа считают, что он наносит ущерб интересам местного малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма, который обеспечивает до трети бюджетных доходов страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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