Корпорация Google подала в суд на Роскомнадзор

Это произошло после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на видеосервисе Youtube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Как сообщил глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, Google ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

Как сообщалось, более 10 протоколов в отношении Google, Facebook и Twitter поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы, сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что протоколы составлены за отказ удалить запрещённую информацию. Пять документов касаются Google, столько же - Facebook.

