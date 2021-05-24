Корпорация Google подала в суд на Роскомнадзор
Суд в Москве принял к производству иск американской корпорации Google к Роскомнадзору, пишет «Коммерсант».
Это произошло после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на видеосервисе Youtube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
Как сообщил глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, Google ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.
Как сообщалось, более 10 протоколов в отношении Google, Facebook и Twitter поступили в 422-й мировой судебный участок Москвы, сообщает ТАСС.
В суде уточнили, что протоколы составлены за отказ удалить запрещённую информацию. Пять документов касаются Google, столько же - Facebook.
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