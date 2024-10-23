Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в противостоянии Украины и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин сожалеет о потерях в противостоянии России и Украины, однако уверен в своей правоте. Об этом президент Белоруссии заявил на полях саммита БРИКС в Казани британскому журналисту Стивену Розенбергу.

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Лукашенко добавил, что позиция президента России аргументирована, более того, Путин предложил Западу вариант дипломатического завершения конфликта. В ответ на инициативу России Запад промолчал, тем самым показав свое отношение к Москве.

Глава Белоруссии подчеркнул, что российский лидер ставит во главу угла интересы своей страны и своих соотечественников. «Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае отправки Североатлантическим альянсом своих войск на Украину Россия может применить наиболее опасное оружие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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