Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками
У 91-летнего бывшего президента СССР Михаила Горбачева возникли проблемы с почками, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, его состояние периодически ухудшается, при этом точный диагноз бывшего политика в СМИ не озвучивается.
Как сообщает Mash, экс-президент уже около года наблюдается у врачей и проводит очистку крови.
Ранее сообщалось, что Вильнюсский участковый суд направил в МИД РФ гражданский иск в отношении Михаила Горбачева по делу о событиях 13 января 1991 года, связанных со столкновениями сторонников восстановления независимости Литвы и военнослужащих СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru