Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками

Как сообщает Mash, экс-президент уже около года наблюдается у врачей и проводит очистку крови.

Ранее сообщалось, что Вильнюсский участковый суд направил в МИД РФ гражданский иск в отношении Михаила Горбачева по делу о событиях 13 января 1991 года, связанных со столкновениями сторонников восстановления независимости Литвы и военнослужащих СССР.