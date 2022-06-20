Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками

У 91-летнего бывшего президента СССР Михаила Горбачева возникли проблемы с почками, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, его состояние периодически ухудшается, при этом точный диагноз бывшего политика в СМИ не озвучивается.

«Температуры нет». Зюганов рассказал о своем самочувствии

Как сообщает Mash, экс-президент уже около года наблюдается у врачей и проводит очистку крови.

Ранее сообщалось, что Вильнюсский участковый суд направил в МИД РФ гражданский иск в отношении Михаила Горбачева по делу о событиях 13 января 1991 года, связанных со столкновениями сторонников восстановления независимости Литвы и военнослужащих СССР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:СССРВрачиЗдоровьеПрезидентМихаил Горбачев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры