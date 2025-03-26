Ульянов: Москва не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране

Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины или другой страны, заявил в Telegram постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Глава Минэнерго США заявил, что Вашингтон смог бы управлять ЗАЭС

Так диплома отреагировал на соответствующее сообщение МИД РФ. «Ни в коем случае», — указал он.

В российском МИД подчеркнули, что ЗАЭС является российским ядерным объектом, а сотрудники ЗАЭС являются гражданами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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