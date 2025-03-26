Ульянов: Москва не передаст контроль над ЗАЭС Украине или другой стране
26 марта 202501:01
Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины или другой страны, заявил в Telegram постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Так диплома отреагировал на соответствующее сообщение МИД РФ. «Ни в коем случае», — указал он.
В российском МИД подчеркнули, что ЗАЭС является российским ядерным объектом, а сотрудники ЗАЭС являются гражданами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru