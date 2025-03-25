МИД России заявил о невозможности передачи контроля над ЗАЭС
Передача контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украине или какой-либо другой стране невозможны, заявили в МИД России в ответ на спекуляции в СМИ.
В российском МИД подчеркнули, что ЗАЭС является российским ядерным объектом.
Дипведомство отметило, что сотрудники ЗАЭС являются гражданами России, с их жизнями нельзя играть, особенно с учетом зверств ВСУ. Также недопустима совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо другим государством, добавили в МИД РФ.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял «Радиоточке НСН», что ЗАЭС принадлежит России, так как это наследие СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru