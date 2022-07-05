Украинский суд запретил Коммунистическую партию Украины
Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность Коммунистической партии Украины (КПУ) на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сообщении говорится, что суд удовлетворил исковые требования украинского Министерства юстиции о запрете КПУ как пророссийской партии. Параллельно было принято решение о кофискации имущества политической организации.
«Имущество, денежные средства и другие активы партии, её областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства», - подчёркивается в заявлении суда.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий основания для запрета в стране пророссийских политических партий.
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