Власти Херсонской области заявили о потере контроля над одним из районов

Власти Херсонской области сообщили о потере контроля над одним из районов. Информацию об этом опубликовала администрация региона в Facebook.

Отмечается, что Генический район перешел под контроль военных РФ. По данным властей, боевые действия на данный момент не идут.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Украина
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