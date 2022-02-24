Власти Херсонской области заявили о потере контроля над одним из районов
24 февраля 202212:48
Власти Херсонской области сообщили о потере контроля над одним из районов. Информацию об этом опубликовала администрация региона в Facebook.
Отмечается, что Генический район перешел под контроль военных РФ. По данным властей, боевые действия на данный момент не идут.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru