Украина усилила охрану границы с Белоруссией

Чиновник добавил, что ситуация на границе спокойная, не было никаких провокаций, а также украинские пограничники не заметили никаких передвижений военной техники в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по всему периметру границы, чтобы не допустить притока в страну боеприпасов, оружия, «боевиков» из других стран и денег для «финансирования беспорядков». Министр обороны Польши Мариум Блащак в свою очередь призвал поддержать белорусский народ.

