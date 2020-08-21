Украина усилила охрану границы с Белоруссией

Представитель пограничной службы Украины рассказал об усилении охраны границ с Белоруссией

"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", - сказал он в интервью сайту Укриноформ.

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Чиновник добавил, что ситуация на границе спокойная, не было никаких провокаций, а также украинские пограничники не заметили никаких передвижений военной техники в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по всему периметру границы, чтобы не допустить притока в страну боеприпасов, оружия, «боевиков» из других стран и денег для «финансирования беспорядков». Министр обороны Польши Мариум Блащак в свою очередь призвал поддержать белорусский народ.

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ФОТО: РИА Новости
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