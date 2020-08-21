Украина усилила охрану границы с Белоруссией
Представитель пограничной службы Украины рассказал об усилении охраны границ с Белоруссией
"Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране довольно неспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим", - сказал он в интервью сайту Укриноформ.
Чиновник добавил, что ситуация на границе спокойная, не было никаких провокаций, а также украинские пограничники не заметили никаких передвижений военной техники в Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить охрану по всему периметру границы, чтобы не допустить притока в страну боеприпасов, оружия, «боевиков» из других стран и денег для «финансирования беспорядков». Министр обороны Польши Мариум Блащак в свою очередь призвал поддержать белорусский народ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Сын Зеленского переболел COVID-19
- Украина усилила охрану границы с Белоруссией
- Омские врачи поставили диагноз Навальному
- Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 в «Векторе»
- Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своем отводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru