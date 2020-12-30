Украина пообещала превратить тему Крыма для России в адскую

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что в 2021 году тема Крыма для России из «священной» превратится в адскую.

Дипломат заявил, что намерен добиться усиления давления на Москву. По его словам, каждый украинец должен знать, что когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.

Хуснуллин заявил, что в Севастополе создадут запас воды для Крыма

Кулеба сообщил, что ключевым механизмом давления на Россию станет начало работы так называемой Крымской платформы. Это переговорная площадка для координирования усилий международного сообщества, направленных на возврат полуострова в состав Украины, передает news.ru.

Глава МИД Украины ранее заявил об окончательном разрыве страны с «русским миром» и продолжении своего пути как часть Запада, пишет «Газета.ру». Тогда же он заявил, что Киев никогда не откажется от Крыма и Донбасса.


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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:КрымУкраина
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