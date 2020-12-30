Украина пообещала превратить тему Крыма для России в адскую

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил, что в 2021 году тема Крыма для России из «священной» превратится в адскую.

Дипломат заявил, что намерен добиться усиления давления на Москву. По его словам, каждый украинец должен знать, что когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.