Хуснуллин заявил, что в Севастополе создадут запас воды для Крыма

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил решении вопроса обеспечения Крыма пресной водой, сообщает РИА ФАН.

По словам вице-премьера, для гарантированного обеспечения региона пресной водой в Севастополе будет создан специальный запас.

Ранее Хуснуллин заявил, что крайней мерой считается опреснение воды. Он добавил, что это дорогой способ и к нему прибегнут только если в Крыму не будет хватать запасов воды.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения Крыма. Российский лидер также заявил, что ведутся работы по розыску пресной воды для полуострова и власти не будут на этом экономить.

