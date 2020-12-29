Хуснуллин заявил, что в Севастополе создадут запас воды для Крыма
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил решении вопроса обеспечения Крыма пресной водой, сообщает РИА ФАН.
По словам вице-премьера, для гарантированного обеспечения региона пресной водой в Севастополе будет создан специальный запас.
Ранее Хуснуллин заявил, что крайней мерой считается опреснение воды. Он добавил, что это дорогой способ и к нему прибегнут только если в Крыму не будет хватать запасов воды.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что у правительства есть план действий по восстановлению водоснабжения Крыма. Российский лидер также заявил, что ведутся работы по розыску пресной воды для полуострова и власти не будут на этом экономить.
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