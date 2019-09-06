Украина не доставила в пункт сбора одного россиянина из списка обмена

Имя отсутствующего россиянина адвокат не назвал, выразив надежду, что эта ошибка будет исправлена Украиной. Как пишет «Эхо Москвы», этим человеком может быть служащий Народной милиции ЛНР Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет.

Ранее сообщалось, что обмен может состояться в ближайшую субботу, 7 сентября. Напомним, Зеленский в пятницу подписал указ о помиловании 12 граждан России.

