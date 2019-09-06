Украина не доставила в пункт сбора одного россиянина из списка обмена
Российско-украинский обмен находится под угрозой срыва из-за отсутствия в пункте сбора одного россиянина из утвержденного списка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского адвоката Валентина Рыбина.
Имя отсутствующего россиянина адвокат не назвал, выразив надежду, что эта ошибка будет исправлена Украиной. Как пишет «Эхо Москвы», этим человеком может быть служащий Народной милиции ЛНР Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет.
Ранее сообщалось, что обмен может состояться в ближайшую субботу, 7 сентября. Напомним, Зеленский в пятницу подписал указ о помиловании 12 граждан России.
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