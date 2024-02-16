Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.

Офис Зеленского сообщил о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности

Так, двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин. Детали договоренностей обнародуют после брифинга Зеленского и Шольца.

Ранее сообщалось, что Германия потратит только в этом году €15 млрд евро на поддержку Украины. Шольц отмечал, что из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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