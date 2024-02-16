Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
16 февраля 202415:18
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву.
Так, двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин. Детали договоренностей обнародуют после брифинга Зеленского и Шольца.
Ранее сообщалось, что Германия потратит только в этом году €15 млрд евро на поддержку Украины. Шольц отмечал, что из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru