Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Так, двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин. Детали договоренностей обнародуют после брифинга Зеленского и Шольца.

Ранее сообщалось, что Германия потратит только в этом году €15 млрд евро на поддержку Украины. Шольц отмечал, что из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, передает «Радиоточка НСН».

