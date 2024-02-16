Шольц: ФРГ направит на поддержку Украины €15 млрд в 2024 году

Германия потратит только в этом году €15 млрд евро на поддержку Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Это большое усилие», - подчеркнул глава немецкого правительства.

Он отметил, что из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, еще €6 млрд будет добавлено позже.

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Шольц также добавил, Киеву будет очень тяжело без помощи Вашингтона, поэтому Европа должна увеличить свой вклад.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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