Шольц: ФРГ направит на поддержку Украины €15 млрд в 2024 году
Германия потратит только в этом году €15 млрд евро на поддержку Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
«Это большое усилие», - подчеркнул глава немецкого правительства.
Он отметил, что из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, еще €6 млрд будет добавлено позже.
Шольц также добавил, Киеву будет очень тяжело без помощи Вашингтона, поэтому Европа должна увеличить свой вклад.
Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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